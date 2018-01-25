أمطار مصحوبة بالثلوج على المراكز الشمالية بمنطقة تبوك
هطلت اليوم أمطار على المراكز التابعة لمحافظة حقل شمال مدينة تبوك تراوحت ما بين متوسطة إلى خفيفة, مصحوبة بالثلوج , شملت مركز اللوز وضواحيه.
كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة حقل وضواحيها شملت مركز علو القيصر وضواحيه , ومركز الشرف ووادي الجعيب والأبيض , وعلى مركز علقان شملت المركز ورأس حريم ورأس المجيفل , وخرم جريش , وحصيد والمترملة , ومحطة البادي ووادي ثرف .
فيما هطلت أمطار متوسطة مصحوبة بالبرد على مركز أبو الحنشان شملت المركز وتنينير والأسمر وردة رشيد والطبق شالت على أثرها بعض الشعاب .
وهطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على مركز الزيته شملت المركز وضواحيه وشريف معطيه والوادي الأبيض , ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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