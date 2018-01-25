رسميًا.. النصر يجدد عقد الفريدي

ماجد الأشرم(صدى):

وقع أحمد الفريدي، علي عقد التجديد في صفوف النصر لمدة موسمين قادمين، مع الأستاذ سلمان المالك، رئيس نادي النصر.

وقدم الفريدي شكره لجماهير النادي عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تيوتر ” قائلًا : ” ‏بحمد الله تم تجديد عقدي مع نادي النصر لمدة موسمين شكرًا جماهير العالمي على دعمكم الدائم ومساندتكم لي منذ انضمامي للعالمي واسأل الله التوفيق والمساهمة مع زملائي في تحقيق الانجازات لهذا الكيان الكبير والعمل على اسعادكم ” .

ولد أحمد الفريدي في الـ 29 من شهر يناير عام 1988، كانت بداياته الكروية مع ناشئي فريق الأنصار، وحين كان يلعب بمسقط رأسه في المدينة المنورة خطفه فريق الهلال عام 2004، ودافع عن الألوان الزرقاء في درجتي الشباب والأولمبي وصعد للفريق الأول، ومنه إلى المنتخب السعودي قبل أن يتعرض لإصابة موجعة غيبته عن الملاعب فترة طويلة، ثم انتقل إلي صفوف النصر.