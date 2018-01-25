الكشف عن هوية جثة شاب ملقى بمصرف مائي

نايف السالم(صدى):

كشفت وسائل إعلامية عن هوية اللاعب قاسم حبيب الشريط بنادي الشروق ، مؤكدة إنه الشاب الذي عثر عليه مطعونًا وملقى بأحد المصارف المائية في الأحساء .

ومن جانبها ، أصدرت شرطة المنطقة بيانًا يفيد باعتراف الشاب الذي يبلغ 19 عامًا خلال التحقيق معه من قبل النيابة العامة في الأحساء ، بقتل اللاعب طعنًا بالسكين ، بسبب خلاف نشب بينهما ، ليتخلص من جثته بأرض زراعية في إحدى قرى المحافظة .

فيما نعى إبراهيم الدبل رئيس نادي الشروق اللاعب ” الشريط ” ، معزيًا أسرة الفقيد وسائلًا الله أن يتعمده بواسع رحمته .