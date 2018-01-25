لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن أسماء الفائزين في فئة الجْمل 100 مجاهيم

حمود العنزي(صدى):

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في فئة الجْمل 100 مجاهيم.

وأوضحت اللجنة أن نتائج فئة الجْمل 100 مجاهيم جاءت كما يلي:

الأول: حمد عوضة علي المري.

الثاني: فرحان محمد نادر الدوسري.

الثالث: عبد الله سلطان عيد الشيباني.

الرابع: عوض سالم عوض المنهالي.

الخامس: ماهر منصور عبد الله المرزوقي.

السادس: ظافر مناحي مغثي الدوسري.

السابع: منيف سعد منيف الحمالي.

الثامن: زريب عشيران مغثي الدوسري.

التاسع: شويمي ظافر عجب المصارير.

العاشر: هويشل عماش عجيان الدوسري.