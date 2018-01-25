لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن أسماء الفائزين في فئة الجْمل 100 مجاهيم
أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في فئة الجْمل 100 مجاهيم.
وأوضحت اللجنة أن نتائج فئة الجْمل 100 مجاهيم جاءت كما يلي:
الأول: حمد عوضة علي المري.
الثاني: فرحان محمد نادر الدوسري.
الثالث: عبد الله سلطان عيد الشيباني.
الرابع: عوض سالم عوض المنهالي.
الخامس: ماهر منصور عبد الله المرزوقي.
السادس: ظافر مناحي مغثي الدوسري.
السابع: منيف سعد منيف الحمالي.
الثامن: زريب عشيران مغثي الدوسري.
التاسع: شويمي ظافر عجب المصارير.
العاشر: هويشل عماش عجيان الدوسري.
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