رئيس الهلال الأحمر يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أصدقاء الهلال الأحمر بالرياض

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور / محمد بن عبدالله القاسم هذا اليوم بمكتبه في مقر الهيئة رئيس لجنة أصدقاء الهلال الأحمر بمنطقة الرياض الأستاذ/ فهد بن عبدالله المقيرن وأعضاء اللجنة .

حيث قدم في بداية اللقاء الدكتور القاسم شكره وتقديره للجنة أصدقاء الهلال الأحمر على إعادة تشكيل اللجنة وتفعيل دورها بنسختها الثانية مشيداً بالجهود المبذولة في السابق من رئيس وأعضاء اللجنة والتي ساهمت في نشر الخدمة الاسعافية بالمنطقة .

وتطلع الدكتور القاسم خلال لقاءه برئيس وأعضاء اللجنة الى فتح شراكة حقيقية مابين الهيئة ومابين اللجنة فيما يخص دعم برامج التحول الوطني التي تقوم بها الهيئة ولتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة في المنطقة .

وأكد الدكتور القاسم خلال اللقاء على أهمية الدور الكبير الذى تقوم به اللجنة فى خدمة المجتمع والخدمات الاسعافية فى مدينة الرياض داعيا رجال الأعمال والموسرين الى دعم اللجنة تحقيقا لوصولها الى أهدافها الانسانية النبيلة .

من جهته أشاد رئيس وأعضاء لجنة أصدقاء الهلال الأحمر بالجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر والنقلة التطويرية التي تعيشها لمواكبة الدعم الذي تلقاه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظة الله- .

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس اللجنة شكره وتقديره لمعالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي على ماتلقاه اللجنة من دعم ومساندة سيساهم في تسريع عجلة التطوير في المنطقة فيما يخص العمل الإنساني الذي تقوم به الهيئة.