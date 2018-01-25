بالتفاصيل.. سائحة أمريكية تتجاوز أكبر مطارات العالم بدون جواز سفر

لندن(صدى):

نجحت السائحة الأمريكية مارلين هارمان، في التسلل والسفر من مدينة شيكاغو إلى العاصمة البريطانية لندن عبر الطائرة، دون تذكرة ولا جواز سفر أو هوية أو أي أوراق بديلة.

أظهرت كاميرات المراقبة مارلين هارمان، أنها حضرت إلى المطار دون جواز سفر ولا تذكرة، وتفصيلاً فقد مرت السائحة الأمريكية التى تحب السفر كثيرًا إلى لندن ومرت على مقربة من ضباط التفتيش في المطار، أثناء انشغالهم بتفتيش مسافرين آخرين، وأخفت وجهها بشعرها ثم تقدمت إلى الأمام وحين اجتازت هارمان مرحلة التفتيش.

وحاولت هارمان، أن تستقل طائرة إلى ولاية كونيتيكت من خلال الاختباء خلف مسافر في الطابور وقضت هارمان ليلة كاملة في المطار بعد ذلك، لكنها تمكنت من التسلل إلى حافلة تقل المسافرين صوب سلم طائرة أخرى، والغريب في الأمر أن الصعود إلى الحافلة كان يستدعي تذكرة وجواز سفر.

وأطلقت وسائل الإعلام البريطانية على السائحة الأمريكية ” السائحة الشيطان ” نظراً لقدرتها على التخفي وسافرت حتى مطار هيثرو، لكن جرى اعتقالها هناك، وتمت إعادتها إلى الولايات المتحدة حيث تواجه اليوم تهمة السرقة والدخول إلى منشأة المطار بشكل غير قانوني.