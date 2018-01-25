تقرير بحثي يدعو الشركات بالمملكة للاستفادة من تجربة نظيرتها اليابانية

عادل الحربي(صدى):

أفاد تقرير بحثي صدر حديثًا عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن أسباب استمرارية الشركات اليابانية المعمرة، وإمكانية استفادة الشركات العائلية والمعمرة من التجربة اليابانية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مفهوم الابتكار.

وكشف التقرير أن الاستثمار الأمثل لهذه التجربة في المملكة يكون من خلال الإسهام في تعزيز مفهوم الابتكار عبر البحث والتطوير ومواكبة متغيرات المجتمع في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة، والاستثمار في الكوادر الوطنية وتوظيفها وتدريبها والابتكار، وتطوير قدرات الشركات السعودية وتقوية قدراتها التنافسية.

وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان ” أسباب استمرارية الشركات اليابانية المعُمرة الاستفادة من تجربة الشركات اليابانية في تحقيق رؤية 2030 ” ، الذي قدمه عثمان المزيد الباحث في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ أن الشركات المعمرة ستكون الداعم الأول للشركات المحلية في المملكة، وكذلك الشركات العالمية التي تخطط للاستثمار في السوق أو الشركات التي بدأت استثمارها بالفعل.

وأشار الباحث، إلى أن أهم العوامل المؤثرة في استمرارية الشركات المعمرة وبقائها في اليابان، بشكل مباشر أو غير مباشر بعض العوامل الخارجية مثل نظام الحكم السياسي والاستعمارات الخارجية للبلد، بجانب وجود أقدم الشركات على مستوى العالم في اليابان مثل شركة كونغو غومي للإنشاءات والعمارة؛ وهي أقدم شركة في العالم؛ إذ تأسست عام 578م، وكذلك شركة كيونكان المختصة بالضيافة وإدارة الفنادق التي تأسست عام 705م.