جيب جراند شيروكي S تنطلق في أوروبا بحلة سوداء كاملة

متابعات(صدى):

قدمت جيب جراند شيروكي في جيلها الحالي الذي أطلق في 2010 العديد من الاصدارات ومتسويات التجهيز الخاصة ، وهذه النسخة الجديدة التي أطلقت في أوروبا مؤخراً تعتبر الأكثر قتامة وتحمل مظهر شرس به نزعة شر واضحة.

وجاء اطلاق جيب جراند شيروكي S في عدد من الدول الأوروبية بباقة من التطعيمات الداكنة السوداء, التي تشمل الشعارات وشبكة التهوية وتطعيمات جانبية والمصابيح الخلفية والعجلات قياس 20 بوصة وجميعهم جاءت بلون كرانيتي كريستالي قليل اللمعان ، كما أن شبكة التهوية واطارات النوافذ تأتي بلون أسود لامع بينما مخرجي العادم يحملان لون أسود كرومي.

ويتوفر للسيارة 10 ألوان تختلف معها هذه التطعيمات الداكنة الخاصة ومن الألوان العشرة للسيارة الأحمر المعدني الخاص Sangria الحصري في سيارات جراند شيروكي. وتوجد في مقصورة السيارة تطعيمات من الخشب الأسود وتطريز أسود على لوحة القيادة والفرش الجلدي نابا الأسود للمقاعد .

كما يتوفر للسيارة باقة تجهيزات أخرى بصورة قياسية تشمل فتحة سقف بانورامية وعجلة قيادة جلدية وتحكم في نظام المناخ من المقاعد , وتحمل السيارة تعليق رياضي ويمكن الحصول عليها بمحرك سعة 3 لتر ديزل بقوة 250 حصان ومحرك بنتاستار V6 سعة 3.6 لتر بقوة 286 حصان ومحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 352 حصان, ويأتي كل موديل مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات .