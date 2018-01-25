السياحة: نزع ملكية أحد المواقع التراثية بالمدينة للمنفعة العامة

نايف السالم(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني موافقته على البدء في نزع ملكية عقار تراثي للمنفعة العامة، حيث يقع هذا العقار في حي المصانع بشارع عثمان بن عفان في المدينة المنورة.

واستند سمو رئيس الهيئة في قرار نزع الملكية على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/15 بتاريخ 11/3/1424هـ.

ويأتي هذا القرار منسجما مع توجهات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الحفاظ على المواقع التاريخية والتراثية وإعادة تهيئتها بحيث تصبح هذه الوجهات متاحة للزوار القادمين من الداخل والخارج، وذلك من خلال البرامج السياحية المختلفة ومن بينها برنامج السعودية وجهة المسلمين وسياحة ما بعد العمرة.