خسائر الدولار تزلزل عرش الأسواق العالمية

واشنطن(صدى):

بدأت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الأول في مدينة دافوس السويسرية منذ أمس، وجاءت التصريحات الأمريكية لتثير فزعا كبيرا داخل جميع الأسواق العالمية بعد حالة ترقب وحذر مستمر، خاصة مع الخسائر العنيفة التي تكبدتها العملة الأمريكية مقابل غالبية العملات الرئيسية، خصوصا مع أول تصريحات أمريكية خلال فعاليات المنتدى جاءت على لسان وزير الخزانة الأمريكي الذي أبدى تأييده للخسائر المتلاحقة للدولار أمام العملات الرئيسية، وهو ما زاد من حدة القلق والخسائر خلال الساعات الماضية.

وقال الوزير الأمريكي ” ستيفن مونشين ” على خلفية خسائر الدولار، إن هذا التراجع والضعف يصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، لكنه في نفس الوقت لم يوضح أو يفسر أوجه استفادة الاقتصاد الأمريكي من خسائر ونزيف الدولار.

وعاد ” ستيفن ” بتصريحات أكثر إثارة خلال جلسات المنتدى اليوم الخميس، حينما علق على نزيف الدولار قائلا: ” لا أهتم كثيراً بضعف الدولار على المدى القصير، لكني واثق من الأساسيات القوية للعملة في الأجل البعيد ” .

وفي رد فعل سريع على تصريحات الوزير الأمريكي، علقت مديرة صندوق النقد الدولي ” كريستين لاغارد ” ، قائلة إنها تأمل أن يوضح وزير الخزانة الأمريكي ويفسر تصريحات حول فائدة خسائر الدولار، مؤكدة أن التخفيضات الضريبية الأمريكية التي تبناها الرئيس دونالد ترمب من المحتمل أن تتسبب في ارتفاع العملة الأمريكية.