بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقا في مبنى قيد الإنشاء بمكة

سعيد العجل(صدى):

في تمام الساعة الخامسة عشر والدقيقة الرابعة من يوم الخميس الموافق الثامن من شهر جمادى الأول وردنا بلاغ مفادة وقوع حادث حريق في مبنى قيد الإنشاء بالطريق الدائري.

وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة نفايات وأخشاب تقع أسفل عمارة تحت الإنشاء على الطريق الدائري الثالث بحي الخالدية مكونة 11 دور بمساحة تقدر ب (20×20)م تمت السيطرة على الحادث وإخماده.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف إنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

