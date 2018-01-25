نقل إمرأة وزنها 170 كيلو من منزلها إلى المستشفى بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

نقل الهلال الأحمر، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، اليوم الخميس، إمرأة مريضة بالسمنة، وزنها 170 كيلو جرام، من منزلها إلى المستشفى.

وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الجهات المختصة باشرت نقل المرأة عقب بلاغ من شخص عن رغبته في المساعدة لنقل إمراة مريضة بالسمنة.