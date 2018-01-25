هيئة الانتخابات المصرية: استبعاد عنان بسبب استمرار الصفة العسكرية له

القاهرة(صدى):

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم، بيانًا حول موقف الفريق المستدعى سامي عنان، والمرشح خالد علي، من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في مارس المقبل.

وقالت الهيئة في البيان إن المواعيد المعلنة للانتخابات متوافقة مع الدستور الصادر في عام 2014، والذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام.

وأوضحت الهيئة أن لديها نظامًا إلكترونيًا يربط مكاتب التوثيق والشهر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأييد، ويوضح فقط الحصر العددي للأسماء وعدد المواطنين المؤيدين لكل منهم في كافة المحافظات ولا تمتلك نماذج بل يقوم المرشح بتقديمها لها.

وأضافت الهيئة أن استبعاد الفريق المستدعى سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق جاء في ضوء ما ورد من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية له، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية، ويخضع لكافة قوانينها.