بالفيديو.. نقل تمثال ” فرعون مصر ” رمسيس الثانى إلى بهو المتحف الكبير

القاهرة(صدى):

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنقل وزارة الثقافة تمثال رمسيس الثانى من مكانه فى نادى الرماية إلى البهو العظيم فى المتحف المصرى الكبير، فى حضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وغادة والى ووزير السياحة.

ووضع تمثال الملك رمسيس الثانى بالبهو العظيم يجعله أول مستقبلى زوار المتحف المصرى الكبير، حيث يضم البهو العظيم ” الدرج العظيم ” ، مجموعة من الآثار لأشهر ملوك عبر مختلف العصور، بداية من نقش الملك خوفو، الذى تم نقله بالفعل لمركز ترميم المتحف، وتمثال الملك منكاورع الشهير من الاباستر.

كما يضم الدرج العظيم بقيادة رمسيس الثانى تمثالى الملك سنوسرت المعروض بحديقة متحف التحرير، ورأس بسماتيك الأول، بالإضافة لبعض العناصر المعمارية، كعمودى الملك ساحورع بقاعة الدولة القديمة بالتحرير، وتوابيت الدولة القديمة، والملك توت عنخ آمون الذى تم العثور عليهما بالكرنك.