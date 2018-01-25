بالفيديو.. أحذية من ” نيسان ” مزودة بتقنية الاصطفاف الذاتي

نورة الشهري (صدى):

أعلنت شركة نيسان لتقنية، عن عرض للإقامة لمدة ليلة واحدة في غرفة مزدوجة بأحد الفنادق التقليدية في اليابان تحتوي على أحذية ومساند جلوس مزودة بتقنية الاصطفاف الذاتي.

وأشارت الشركة، إلى أن وسائل الراحة مبرمجة بحيث تجعل المقيم في الغرفة، بلمسة زر واحدة، يجد نعاله، في حال عدم استخدامها، تتحرك وتصطف في المكان المخصص لها بالغرفة وكذلك المساند التي يُجلس عليها أمام منضدة الطعام تعود إلى مكانها أمام المنضدة.

وأطلقت نيسان تقنية الاصطفاف الذاتي للمرة الأولى خلال العام الماضي مع سيارتها من طراز ” ليف ” .