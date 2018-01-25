إقبال كثيف من الشباب على العمل في عربات الأطعمة المتنقلة بمهرجان ” هلا سعودي “

عادل الحربي (صدى):

أقبل العديد من الشباب بالمملكة، على العمل الحر بأيديهم، من خلال مشاريع استثمارية مبتكرة، ظهر ذلك أثناء مهرجان ” هلا سعودي ” المقام بالواجهة البحرية بمحافظة الخبر.

ومن بين هؤلاء الشباب زوجان هما تركي محروس، وغدير الحميدان، حيث يعملان من خلال مركبتهما على بيع عدد من الأكلات الخفيفة، على الرغم من حصول الزوج على الماجستير في كلية إدارة الإعمال بهونج كونج، والزوجة على بكالوريوس القانون.

وقال عدد ممن يقومون بالبيع في عربات الأطعمة إنهم يمارسون هذا العمل حبا وهواية، لافتين إلى أن ما يقدمونه من الأطعمة نال إعجاب العديد من زوار المهرجان، ما أسهم في ارتفاع مداخيلهم.

من جهتها، قالت المشرفة على المهرجان أمل الزنيد، إن إقبال الشباب على العمل في عربات الأطعمة المتنقلة ” فود ترك ” متزايد، مشيرة إلى أن عدد السيارات والعربات التي تمارس هذا النشاط بلغ 16 عربة في الدمام، وفي الخبر 7 عربات، وعربة في القطيف، و5 عربات في الظهران.

وأضافت ” الزيد ” ، أن وسائل الإعلام الجديد ساعدت هؤلاء الشباب على النجاح في هذا المجال، داعية الجهات المختصة للتعاون مع الشباب لتحفيزهم وتسهيل الإجراءات الخاصة بفتح مشاريع إنتاجية خاصة بهم.