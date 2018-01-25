جامعة الباحة تنظم حملة التبرع بالدم ” دماؤنا ترخص لكم ” .. الإثنين القادم

أحمد الزهراني (صدى):

تقيم جامعة الباحة بالتعاون مع المديرية العامة لشؤون الصحية بالمنطقة، يوم الإثنين القادم حملة تبرع بالدم لجنودنا بالحد الجنوبي بعنوان ” دماؤنا ترخص لكم ” ، وذلك ببهو مبنى إدارة الجامعة بمحافظة العقيق.

وأكد مدير وحدة العلاقات بالجامعة توفيق بن احمد الغامدي، أن الحملة تأتي في إطار التأكيد على المبادرات الإنسانية الخيّرة، والمشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطبيعة الإنسانية التي تسعى الجامعة لتأكيدها والعمل من خلالها؛ داعياً طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، إلى المشاركة في هذه الحملة وتعزيز فوائدها الدينية والإنسانية والوطنية؛ مشدداً على أن هذه الحملة لها أهمية إنسانية نبيلة تتعلق بإنقاذ حياة الآخرين، إضافة إلى ما للتبرع من فوائد صحية على المتبرع نفسه.

