الكويت: السجن 10سنوات لشخص بسبب إساءته للمملكة

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكمًا جديدا بالسجن 10 سنوات بحق المغرد عبدالله الصالح بسبب إساءته إلى المملكة والبحرين والإمارات.

ويذكر أن الحكم الجديد هو استكمال لسلسلة القضايا المرفوعة ضد الصالح، والتي وصلت إجمالي أحكامها حتى الآن إلى 26 سنة.

وأحيل المغرد الصالح إلى المحاكمة على خلفية تغريدات مسيئة لبعض الدول الخليجية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وأعلن الصالح لجوءه إلى بريطانيا وسلم جواز سفره الكويتي، وذلك بعد أول حكم صدر ضده.