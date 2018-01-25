” محمد بن عمر ” ينضم للأهلي رسميًا

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس، انهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي محمد أمين بن عمر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، قادماً من نادي النجم الساحلي التونسي.

وأبرم الأهلي، توقيع عقد إعارة اللاعب بحضور مدير الاحتراف بالنادي الأهلي، أحمد بامعوضة ومن الجانب التونسي رئيس نادي النجم الساحلي، رضا شرف الدين ومدير جهاز الكرة، مهدي العجيمي.

ويلعب بن عمر البالغ من العمر 25 عامًا، في مركز المحور الدفاعي، حيث شارك مع نادي النجم الساحلي في 34 مباراة في البطولات المحلية والإفريقية، فيما مثل المنتخب التونسي في 13 مباراة دولية، كما شارك مع المنتخب التونسي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018م. وتقرر أن يصل بن عمر إلى جدة فجر غدٍ الجمعة.