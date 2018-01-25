وداعا للتجاعيد مع 4 زيوت طبيعية

متابعات(صدى):

كشفت خبيرة تجميل عن عدد من الطرق الآمنة لمحاربة التجاعيد باستخدام الزيوت الطبيعية.

مؤكده أن العديد من هذه الزيوت الأساسية تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة التي بدورها تعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة والحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.

إليك 4 زيوت طبيعية لمحاربة التجاعيد:

زيت إبرة الراعي

أو ما يعرف بزيت الجيرانيوم هو من الزيوت الطبيعية القادرة على ترطيب البشرة وفي الوقت نفسه تنشيط الدورة الدموية في الأوعية، الأمر الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة. كما أن تركيبة هذا الزيت تساعد على تخفيف ظهور التجاعيد وآثار الشيخوخة ، وتمنع ترقق الجلد الذي يزيد مع التقدم في السن، ويحافظ على بشرة صحية.

كيفية استخدامه؟

أخلطي 5 قطرات من زيت إبرة الراعي مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ودلكي وجهك بلطف، تحديداً عند زوايا العين الخارجية والرقبة. إجعلي من هذا التدليك روتين يومي للعناية بالبشرة.

زيت خشب الصندل

يحتوي زيت خشب الصندل على مركبات نادرة مضادة للأكسدة وتدعى sesquiterpene، التي تساعد على نمو الهورمونات الموجودة في خلايا البشرة، مما يعزز نشاطها ويجعلها تملأ فراغات الخلايا الميتة بشكل أسرع، مما يخفف من ظهور التجاعيد ويمنحك بشرة شابة وناعمة.

كيفية استخدامه؟

ما عليك سوى استعمال عدة قطرات منه وتطبيقه بانتظام على التجاعيد الدقيقة وعلى المناطق المترهلة في البشرة.

زيت الورد

يشتهر زيت الورد بقدرته على ترطيب البشرة والحفاظ على مرونتها، ويعود استخدامه الى آلاف السنين في مستحضرات التجميل التي تهدف للحدّ من التجاعيد. فهو يحتوي عوامل مضادة للشيخوخة بالإضافة لتهدئة البشرة المتهيجة، تاركاً وراءه رائحة منعشة.

كيفية استخدامه؟

نظفي بشرتك بزيت الورد أو أضيفي 10 قطرات منه إلى حوض الاستحمام، وانقعي جسمك لنصف ساعة على الأقل ليمتص الجلد منافع هذا الزيت المجددة لخلايا البشرة.

زيت الليمون

عندما يتعلق الأمر بتقوية الجلد، وتجنب مظاهر التوتر والتخفيف من علامات الشيخوخة، نتحدث هنا عن زيت الليمون الغني بالمواد المضادة لأكسدة والفيتامين سي C، كما يمتلك قدرة هائلة على شد البشرة وتعزيز مرونتها، ومنحها النعومة والجمال.

كيفية استخدامه؟

إن خواص زيت الليمون القوية تجعلنا نمزج مع زيوت طبيعية أخرى للتخفيف من حدّته، وهنا ننصحك بزيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا قبل تطبيقه مباشرة على البشرة المصابة. ضعي هذا الزيت على المناطق المترهلة من البشرة وعلى الرقبة وعلى المنطقة حول العينين.

