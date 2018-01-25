” البيئة ” تسجل 3 إصابات بإنفلونزا الطيور في المزاحمية ورماح

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة في إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 تسجيل 3 إصابات في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية اثنتين في المزاحمية وواحدة في رماح.

وبينت الوزارة أنها عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغت 3851عينة جمعت من كافة مناطق المملكة جاءت نتائج الحالات الايجابية منها 115، والتخلص من 17843 طير خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة ان عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 21 بلاغ، فيما بلغت عدد الاستفسارات 62 استفساراً ، فيما تستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية