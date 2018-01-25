باريس سان جرمان يستضيف فريق مونبلييه السابع في الدوري الفرنسي
يسعى فريق باريس سان جرمان المتصدر إلى تعويض خسارته بالجولة الماضية، عندما يستضيف فريق مونبلييه السابع بعد غد السبت في الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .
ويتصدر باريس برصيد 56 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه فريق ليون الذي يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة الذي يحل الاحد القادم ضيفا على بوردو الثاني عشر .
وتفتتح الجولة غدا الجمعة بمواجهة فريق ديجون الرابع عشر برصيد 24 نقطة مع رين الثامن بـ 31 نقطة ، ويستضيف فريق مرسيليا الثالث بفارق نقطة عن ليون الاحد القادم ، نظيره موناكو الرابع الذي يبتعد عنه أيضا بفارق نقطة .
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