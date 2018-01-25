باريس سان جرمان يستضيف فريق مونبلييه السابع في الدوري الفرنسي

نواف السالم(صدى):

يسعى فريق باريس سان جرمان المتصدر إلى تعويض خسارته بالجولة الماضية، عندما يستضيف فريق مونبلييه السابع بعد غد السبت في الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .

ويتصدر باريس برصيد 56 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه فريق ليون الذي يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة الذي يحل الاحد القادم ضيفا على بوردو الثاني عشر .

وتفتتح الجولة غدا الجمعة بمواجهة فريق ديجون الرابع عشر برصيد 24 نقطة مع رين الثامن بـ 31 نقطة ، ويستضيف فريق مرسيليا الثالث بفارق نقطة عن ليون الاحد القادم ، نظيره موناكو الرابع الذي يبتعد عنه أيضا بفارق نقطة .