” العفو الدولية ” تدعو للإفراج الفوري عن امرأة إيرانية معتقلة

طهران(صدى):

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، السلطات الإيرانية، بالإفراج الفوري، وغير المشروط، عن المرأة الإيرانية التي اشتهرت أيام الانتفاضة بفتاة شارع الانقلاب، وتم اعتقالها لعدم ارتدائها الحجاب.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن هذه القاعدة الإيرانية ” انتهكت حقوق المرأة في إيران منذ عقود، بما في ذلك حقوقها في عدم التمييز وحرية العقيدة والدين وحرية التعبير والحماية من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو العقاب ” .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، مقطع فيديو تظهر فيه امرأة إيرانية تهتف ضد نظام الملالي، دون ارتداء الحجاب، وتم القبض عليها من قبل الشرطة الإيرانية.