أمير نجران يستقبل أسرة قتيل قررت العفو عن القاتل

راشد آل شريه(صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، ذوي القتيل مهدي بن ناصر آل سليم، اليوم الخميس ، في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للعفو والإصلاح بالإمارة جابر بن حسن أبو ساق.

وأشاد سموه بالتصرف النبيل الذي يحتذى به لذوي القتيل ” آل سليم ” ، بعدما اختاروا العفو عن قاتل ابنهم والصلح معه، سائلًا أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يصلح شأن الجاني ويجعله خيرًا لأهله ومجتمعه .

ولفت سمو الأمير جلوي إلى أن العفو والصلح هم أسمى مراتب الكرم، وعاقبته خيرًا لأسرة القتيل وذويه، موجهًا شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الإصلاح والعفو وللمشايخ والأعيان على سعيهم في تحقيق ذلك .

