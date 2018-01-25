الشرطة: إفشال زواج مخالف وضبط 5 أشخاص في حالة غير طبيعية بمكة

نايف السالم(صدى):

أوقفت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة حفل زفاف أقامه مخالفون ومخالفات من جنسية أفريقية واقتادت منه قرابة 40 مخالفًا ومخالفة من بينهم العروس والتي لا تحمل إقامة نظامية وضبطت خمسة أشخاص في حالة غير طبيعية .

وقالت الجهات الأمنية إنه تمت مداهمته شرق مكة قبيل الفجر وجرى إغلاق مداخل ومخارج موقع الحفل في إحدى الاستراحات وضبط فيه قرابة 40 مخالفًا من ضمنهم العروس المخالفة .

ولم يغفل رجال الأمن الجانب الإنساني إذ تم العثور خلال الحملة على مسنة مقعدة فتولى رجال الأمن حملها على كرسي رغم صعوبة وتعرُّج الموقع الذي يتواجد فيه المخالفين والسير بها مسافة حتى إيصالها إلى أقرب نقطة .