بلدية بقيق تواصل جولاتها الرقابية على المشاغل النسائية

نايف السالم(صدى):

تواصل بلدية محافظة بقيق ممثلة في إدارة صحة البيئة (القسم النسائي) حملاتها الرقابية التي تستهدف المشاغل النسائية والتي اسفرت عن اغلاق 3 مشاغل نسائية في المحافظة وإنذار 4 مشاغل في المحافظة.

وذكر رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد ال عريج، أن هذه الحملات الرقابية تهدف للتأكد من مدى التزام وتطبيق المشاغل النسائية بالاشتراطات والأنظمة الصحية.

وأوضح أن المخالفات التي تم رصدها تتمثل في استخدام المشاغل مستحضرات منتهية الصلاحية وبعضها مجهولة المصدر واستخدام مواد تجميل وأدوات مستهلكة وغير صالحة للاستخدام إضافة إلى استخدام أدوات تجميل لأكثر من مرة دون تعقيمها أو استبدالها.

وأشار إلى أن نشاط الرقابة النسائية لا يقتصر على المراقبة والمتابعة فقط بل يتم توعية وإرشاد وتثقيف العاملات بالمشاغل واطلاعهم على الاشتراطات الصحية وآلية استخدام المستحضرات وأدوات التجميل ومستلزماتها.

ودعا المهندس ال عريج مستخدمي المشاغل النسائية للإبلاغ عن أي شكاوى وملاحظات عبر مركز البلاغات والطوارئ بالأمانة 940 الذي يعمل على مدار الساعة.