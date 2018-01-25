تدشين النادي الكشفي بثانوية البيروني بالرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشن مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم الأستاذ مجدي الصبيحي وبحضور مشرف النشاط الطلابي بمكتب تعليم شرق الرياض الأستاذ عبدالرحمن الزهراني وقائد المدرسة الأستاذ مبارك الجثانين وعدد من القادة الكشفيين النادي الكشفي بثانوية البيروني حيث استمع الحضور لشرح من عريف الفرقة الكشفية الطالب محمد عفر لأركان النادي والتي اشتملت على الوعد والقانون وتعريف الحركة الكشفية ومبادئها وتوزيع الطلائع وكذلك الصيدلية والمكتبة والركن الإعلامي .

ثم توجه الجميع للمخيم الكشفي لأداء تحية العلم الوطني وشاهدوا أعمال الريادة الكشفية وأنواع النيران التى نالت إعجاب الحضور.

وأكد قائد الفرقة الكشفية الأستاذ عبدالعزيز القحطاني على أهمية دور الكشافة في صقل مواهب وإبداعات الطلاب واستكشاف وتنمية الميول والهوايات الشخصية.

وأضاف بأن كشافة البيروني تعمل بكل الجهود الممكنة وبدعم من قائد المدرسة على استهداف الطلاب وتزويدهم بالمهارات الكشفية باعتبارهم الشريحة الأهم وثروة المجتمع القادمة والتي تحتاج إلى بناءهم البناء الجيد لتحقيق المستقبل المنشود .