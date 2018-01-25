” العمل ” بجازان تستعرض قطاعات التوطين

تركي السالم(صدى):

استعرض مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، المهندس أحمد بن محمد القنفذي, القطاعات التي سيتم البدء في عملية التوطين بها بموظفين سعوديين، وذلك خلال لقائه مع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية أمس, بمسرح غرفة جازان.

وأوضح المهندس القنفذي أنه تم اعتماد التوطين بمنطقة جازان في بعض الأنشطة كمرحلة أولى وهناك مراحل قادمة تستهدف أنشطة أخرى, موضحاً أن الأنشطة المعتمدة في برنامج التوطين بالمنطقة في مرحلتها الأولى تشمل موظفي المبيعات في المحلات الكبيرة, وكذلك الجمعيات الخيرية ولجان التنمية ومكاتب الخدمات العامة والتحصيل ومحلات الخضار والفواكه ونشاط الإيواء, إلى جانب مكاتب الاستقدام عدا وظائف المترجم ومعارض السيارات ومحلات قطع الغيار والمراكز التجارية المغلقة ووكالات السفر والسياحة.

وبين أن بداية التطبيق للتوطين للجمعيات الخيرية ولجان التنمية، ستكون مطلع شهر رجب المقبل وتشمل أيضاً المراكز والمعاهد والمنشآت التابعة لها, مشيراً إلى أن لجان التفتيش سوف تباشر الحملات التفتيشية مع بداية التطبيق وفرض الغرامات على المخالفين لهذا القرار.