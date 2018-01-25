الخدمة المدنية: صرف بدل غلاء المعيشة سيكون كاملا مع راتب الشهر الأول من الميزانية العامة للدولة

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة الخدمة المدنية بأن بدل غلاء المعيشة المنصوص عليه بالبند (ثانياُ) من الأمر الملكي رقم (ا/86) وتاريخ 18 – 04 – 1439هـ يصرف للمواطنين من الموظفين العاملين داخل المملكة ممن تربطهم بالجهات الحكومية علاقه وظيفية سواء كانت لآئحية أو تعاقدية كاملاً مع راتب الشهر الأول من الميزانية العامة للدولة 1439-1440هـ، في 27 – 01 – 2018م. الموافق يوم السبت 11-5-1439هـ.

وأضافت الوزارة في تعميمها للجهات الحكومية ردا على الاستفسارات الواردة لها في هذا الشأن بأن بدل غلاء المعيشة يوقف صرفه للموظف أثناء الابتعاث للدراسة بالخارج، وفي الحالات الوظيفية التي يتم فيها إيقاف كامل الراتب.