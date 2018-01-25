اختيار الطيران المدني ضمن أفضل 15 جهة حكومية في خدمة المواطن

نايف السالم(صدى):

احتلّت الهيئة العامة للطيران المدني موقعًا متقدمًا ضمن أفضل (15) جهة حكومية أسهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية عالية التأثير، بالإضافة إلى حصولها على فئة التقييم الخضراء، وذلك من خلال الإصدار الجديد من مؤشر النضج للخدمات الحكومية الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”.

ويعدّ مؤشر النضج أداة لتقييم وقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وأحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020.

وقال مساعد الرئيس لتقنية المعلومات والاتصالات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان بن أحمد البسام إن الهيئة تقدم الكثير من خدماتها وفق أحدث الأساليب التقنية وتعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسينها ومواكبة التطورات في هذا المجال ومن ذلك، إنشاء مركز الاتصال الموحّد للهيئة وكافة مطاراتها وقطاعاتها على الرقم (8001168888)، وتركيب 300 جهاز لتقييم الخدمات الذاتية في كافة المطارات.

كما تم إنشاء تطبيق (المطارات السعودية) للأجهزة الذكية، و54 بوابة إلكترونية لقراءة بطاقات صعود الطائرة في المطارات الدولية بالرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى 58 جهازًا لإصدار بطاقات صعود الطائرة ذاتيًّا، تركيب وتفعيل 20 جهازًا للإرشاد الآلي في المطارات الدولية، على أن تكتمل منظومة الخدمات الذاتية لتغطي كافة مطارات المملكة في 2020.

يذكر أن مؤشر النضج للخدمات الحكومية يهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الرقمية المتطورة والمتكاملة بما يتيح تقديم مزيد من الخدمات الحكومية للمستفيدين، ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي، ويعمل برنامج «يسِّر» بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لجمع بيانات الخدمات والتدقيق فيها لضمان توافقها مع المعايير وذلك من خلال منصة “مرصد” الخدمات الحكومية، الذي يقوم باحتساب المؤشر بشكل إلكتروني.