بالصور.. ضربات رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية تحبط تهريب طن حشيش

سعيد العجل(صدى):

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي، أنّه استمرارًا لجهود رجال حرس الحدود في التصدي لآفة المخدرات بكافة صورها وأشكالها، وحماية شباب المملكة واقتصادها، فقد أحبط رجال حرس الحدود بمنطقة جازان عدة محاولات لتهريب ( 868) ثمانمائة وثمانية وستين كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر عبر الحدود البرية والبحرية بمنطقة جازان، خلال يومي الثلاثاء ٦/ ٥ / ١٤٣٩هـ والأربعاء ٧/ ٥/ ١٤٣٩هـ.

وأوضح العقيد الحربي أنه تم ضبط (٤) أربعة مهربين جميعهم من الجنسية الأثيوبية أثناء محاولتهم تهريب المواد المخدرة للمملكه عبر حدود منطقة جازان، مما تطلب التعامل معهم بما يقتضيه الموقف، وفي حينه تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكّد أنّ الضربات الأمنية المتلاحقة لعصابات تهريب المخدرات جاءت بفضل الله ثم بجهود رجال حرس الحدود المستمرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، وضبط كل من تسوّل له نفسه الاقتراب منها، وأنهم لن يتوانوا في أداء مهامهم وعملهم بكل تفانٍ وإخلاص بما يحظون به من اهتمام وتدريب عال لمواجهة كافة أنواع جرائم الحدود.

