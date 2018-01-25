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بالفيديو.. فاطمة عبدالرحيم تكشف حقيقة تسريبها لمشاهدها في مسلسل باب الريح

بالفيديو.. فاطمة عبدالرحيم تكشف حقيقة تسريبها لمشاهدها في مسلسل باب الريح
نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة فاطمة عبدالرحيم خلال لقاء تليفزيوني عن حقيقة تسريبها لعدد من مشاهدها من مسلسلها الأخير ” باب الريح ” .

حيث قال المذيع ” فاطمة انتي نشرتي مقطع محذوف من مسلسل باب الريح للحصول على مشاهدات عالية ” .

وأجابت فاطمة ” لا والله.. الناس صارت ما تفهم المسلسل كل مشاهدي محذوفه .. والمقاطع المنتج والمخرج أعطوني إياها ونشرتها بموافقتهم مو تسريب ” .

#فاطمه_عبدالرحيم

A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7466 ] نشر منذ 12 دقيقة

يقول ألمثَـــل إذا جـاك ألــريح هِــــده وإســــتريـح . يا فطمـــــطم .🌬😊😅🌬.

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