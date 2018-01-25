بالفيديو.. فاطمة عبدالرحيم تكشف حقيقة تسريبها لمشاهدها في مسلسل باب الريح

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة فاطمة عبدالرحيم خلال لقاء تليفزيوني عن حقيقة تسريبها لعدد من مشاهدها من مسلسلها الأخير ” باب الريح ” .

حيث قال المذيع ” فاطمة انتي نشرتي مقطع محذوف من مسلسل باب الريح للحصول على مشاهدات عالية ” .

وأجابت فاطمة ” لا والله.. الناس صارت ما تفهم المسلسل كل مشاهدي محذوفه .. والمقاطع المنتج والمخرج أعطوني إياها ونشرتها بموافقتهم مو تسريب ” .