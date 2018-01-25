بالفيديو.. فاطمة عبدالرحيم تكشف حقيقة تسريبها لمشاهدها في مسلسل باب الريح
كشفت الفنانة فاطمة عبدالرحيم خلال لقاء تليفزيوني عن حقيقة تسريبها لعدد من مشاهدها من مسلسلها الأخير ” باب الريح ” .
حيث قال المذيع ” فاطمة انتي نشرتي مقطع محذوف من مسلسل باب الريح للحصول على مشاهدات عالية ” .
وأجابت فاطمة ” لا والله.. الناس صارت ما تفهم المسلسل كل مشاهدي محذوفه .. والمقاطع المنتج والمخرج أعطوني إياها ونشرتها بموافقتهم مو تسريب ” .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2048 ] نشر منذ 1 ساعة
مسلسل باب الريح قديم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23787 ] نشر منذ 55 دقيقة
طيب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7466 ] نشر منذ 12 دقيقة
يقول ألمثَـــل إذا جـاك ألــريح هِــــده وإســــتريـح . يا فطمـــــطم .🌬😊😅🌬.