الأحد.. افتتاح مؤتمر ” واجب الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب “

نايف السالم(صدى):

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يفتتح معالي وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى يوم الأحد القادم مؤتمر (واجب الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب من خطر الجماعات والأحزاب والانحراف) الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتسمر على مدى يومين ـ.

ورفع معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله –على دعمه واهتمامه بالجامعة والذي لا يألو جهداً ولا يدخر وسعاً في كل ما يجعل جامعات المملكة العربية السعودية بصفة عامة وجامعة الإمام بصفة خاصة تقف شامخة عزيزة في كل أعمالها وتعاملاتها.

وثمن معاليه الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين التي تأتي امتدادًا للدعم الكبير واللامحدود الذي تلقاه الجامعة خاصة والجامعات السعودية بشكل عام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، الذي يمثل دعمًا كبيرًا لبذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل إنجاح هذا المؤتمر وأن يخرج بصورة تليق بالرعاية الملكية الكريمة.

وأكد معاليه أن جامعة الإمام تعد مضربًا للمثل ومطمحًا لطلاب العلم والباحثين، كونها صاحبة الريادة في العلوم التي تنطلق من كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، كما أنها متميزة في نتاجها العلمي والأكاديمي والبحثي، ودأبت على بذل الجهود الحثيثة وتقديم الفعاليات المتنوعة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الجميع يشهد على مساهمات الجامعة في واقع التنمية في هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية خاصة وفي بلاد المسلمين عامة.

من جانبه بين فضيلة وكيل الجامعة لشؤون الطالبات رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الهليل أن أهداف المؤتمر تتمثل في إبراز جهود المملكة العربية السعودية في توعية الشباب السعودي وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والأحزاب والجماعات، وكذلك تعزيز دور الجامعات السعودية في توعية الشباب السعودي وحمايتهم من الجماعات والأحزاب والانحراف الفكري، ، وكذلك إبراز جهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في حماية المجتمع السعودي من الجماعات والأحزاب والانحراف، وتعريف الشباب بواجبهم الشرعي نحو وطنهم وولاة أمرهم ومجتمعهم، وكذلك حماية الشباب وتوعيتهم من خطر التحزب والتكفير والإلحاد والخروج على ولاة الأمر.

وأضاف الدكتور الهليل أن عدد الأبحاث التي شاركت في المؤتمر (219) بحثاً، وعدد الأبحاث المقبولة للنشر (105) أبحاث ، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر ستنشر كتاب” شكل وسمات التطرف فكرياً عند بعض الجماعات الإسلامية في العصر الحديث” لمعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل.

وأكد الدكتور الهليل أن اللجنة العلمية للمؤتمر عقدت (32) جلسة ناقشت فيها الأمور العلمية وترجمت ملخصات الأبحاث إلى اللغة الإنجليزية والتي بلغ عددها (10) مجلدات، كما عقدت اللجنة ورش عمل ومحاضرات في كليات الجامعة للتعريف بالمؤتمر وعرض أهدافه وبيان محاوره، كما نظمت اللجنة مسابقة علمية تستهدف طلبة وطالبات الجامعات السعودية والتعليم العام، وكان محور المسابقة: شكل وسمات التطرف فكرياً عند بعض الجماعات الإسلامية في العصر الحديث.