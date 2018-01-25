البيئة: اكتمال إنشاء 5 مختبرات تشخيص بيطري

سعيد العجل(صدى):

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان عن اكتمال الأعمال الإنشائية لخمسة مختبرات تشخيص بيطري في جازان وعسير والباحة وتبوك والحدود الشمالية، بتكلفة اجمالية تجاوزت 65 مليون ريال، ستساهم في دعم مبادرة الوزارة للاستقصاء والسيطرةعلى ٢١ مرضا حيوانيا، ضمن مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠.

وأوضح البطشان أن الإدارة العامة للمختبرات عملت على انشاء هذه المختبرات حسب المواصفات القياسية بطاقة استيعابية تزيد عن 100 الف اختبار سنوياً ، وبهذا يصبح لدى الوزارة 17 مختبرا بيطريا ومحجريا في مختلف مناطق المملكة يعمل فيها أكثر من ١٦٧ أخصائيا وفنيا.

يشار إلى أن الوزارة أنجزت أكثر من 357 الف اختبار للأمراض الحيوانية واختبارات الجودة خلال ٢٠١٧ لتغطي أعمال الوزارة في التشخيص البيطري لأمراض الثروة الحيوانية و وحماية الإنسان من الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان وتعزيز جودة وسلامة المنتجات الحيوانية التي تصل إلى المستهلكين.