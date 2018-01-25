” القطاع الصحي ” يعقد ورشة عمل لمعالجة تأخير المواعيد بمستشفى في ” العلا “

نايف السالم(صدى):

عقدت إدارة القطاع الصحي بمحافظة العلا، اليوم الخميس، ورشة عمل؛ لمعالجة تأخير المواعيد ورفعت التوصيات بزيادة ساعات العمل، وإضافة أعداد عمل العيادات التي تشكل عليها كثرة المراجعين.

وقد أوضحت الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه العيادات شملت ” العظام – الباطنة – الجراحة ” ؛ وذلك لاستيعاب زيادة عدد المراجعين للعيادات الخارجية، وجاء ذلك في إطار سعي الهيئة لتقليص أوقات الانتظار بمستشفى الأمير عبد المحسن بـ ” العلا ” .