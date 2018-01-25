بالفيديو.. مصفف شعر يغير شكل سيدة عجوز بطريقة مذهلة
تمكن مصفف الشعر اللبناني الشهير منير ، من تغيير شكل امرأة مسنة لديها شعر طويل ولكنه متعب بطريقة مذهلة حقًا جعلتها تبدو أصغر بعدة سنوات.
قام المصفف اللبناني بمعالجة شعر المرأة المسنة عن طريق قص جزء منه، وقام بصبغة بلون رائع جعل الأخيرة تبدو أصغر من سنها، وحصلت على مظهر رائع.
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Posted by Mounir Salon on Wednesday, January 17, 2018
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7466 ] نشر منذ 1 ساعة
وهـــل يُصــــــلِح ألعــــــــطار مـا أفسَــــــــدهُ ألــدَهــــــــــر .⁉️.🤔🙄😂😄😅.
استشوار[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله الا لعب عليها وقص شعرها وأخذ فلوسها..ما أسهل الضحك عالحريم..!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41776 ] نشر منذ 23 دقيقة
اي والله شوها ,,
,, ضحكت على ابو شيباتها ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 17 دقيقة
كنه عود عليها القمد