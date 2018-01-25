بالفيديو.. مصفف شعر يغير شكل سيدة عجوز بطريقة مذهلة

بيروت(صدى):

تمكن مصفف الشعر اللبناني الشهير منير ، من تغيير شكل امرأة مسنة لديها شعر طويل ولكنه متعب بطريقة مذهلة حقًا جعلتها تبدو أصغر بعدة سنوات.

قام المصفف اللبناني بمعالجة شعر المرأة المسنة عن طريق قص جزء منه، وقام بصبغة بلون رائع جعل الأخيرة تبدو أصغر من سنها، وحصلت على مظهر رائع.