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بالفيديو.. مصفف شعر يغير شكل سيدة عجوز بطريقة مذهلة

بالفيديو.. مصفف شعر يغير شكل سيدة عجوز بطريقة مذهلة
بيروت(صدى):

تمكن مصفف الشعر اللبناني الشهير منير ، من تغيير شكل امرأة مسنة لديها شعر طويل ولكنه متعب بطريقة مذهلة حقًا جعلتها تبدو أصغر بعدة سنوات.

قام المصفف اللبناني بمعالجة شعر المرأة المسنة عن طريق قص جزء منه، وقام بصبغة بلون رائع جعل الأخيرة تبدو أصغر من سنها، وحصلت على مظهر رائع.

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Posted by Mounir Salon on Wednesday, January 17, 2018


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7466 ] نشر منذ 1 ساعة

وهـــل يُصــــــلِح ألعــــــــطار مـا أفسَــــــــدهُ ألــدَهــــــــــر .⁉️.🤔🙄😂😄😅.

[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمدلله الا لعب عليها وقص شعرها وأخذ فلوسها..ما أسهل الضحك عالحريم..!

[ عدد التعليقات: 41776 ] نشر منذ 23 دقيقة

اي والله شوها ,,

,, ضحكت على ابو شيباتها ,,

[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 17 دقيقة

كنه عود عليها القمد

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