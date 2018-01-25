الخدمة المدنية تدعو متقدمة على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتها

فاطمة المالكي(صدى):

​دعت وزارة الخدمة المدنية (1) متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 20 – 4 – 1439هـ وتمثل من تم ترشيحها مبدئيا بعد استبعاد غير المطابقة بياناتها في المرحلة السابقة لمطابقة بياناتها لدى أي من فروع أو مكاتب الوزارة وذلك يوم الاحد القادم الموافق 11 – 5 – 1439هـ مصطحبة معها ما يأتي:

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

3. الحاصلة على المؤهل الخارجي يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلة على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوياً.

5. الحاصلة على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمة في حال عدم إحضارها أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، وفي حال عدم مراجعتها خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا منها عن رغبتها في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

دعوة للمطابقة