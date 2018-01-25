بن عمر يرغب في الانضمام للأهلي ويرفض لوكوموتيف موسكو

نواف السالم(صدى):

رفض الدولي محمد أمين بن عمر، لاعب نادي النجم الساحلي التونسي الانضمام إلى فريق لوكوموتيف موسكو الروسي؛ مفضلًا الانضمام للنادي الأهلي.

وفي السياق نفسه، لم تقبل إدارة ” النجم ” عرض الفريق الروسي لضم اللاعب مقابل مليوني يورو، وطلبت رفع المبلغ إلى مليونين و300 ألف يورو.

كما سيوقع النجم الساحلي اليوم عقد إعارة بن عمر للأهلي خلال اجتماع رئيس النادي مع أحمد بامعوضة مدير الاحتراف في النادي الأهلي، وذلك في حال عدم رد النادي الروسي على الطلب التونسي.