العامة للترفيه: نحرص على تقديم محتوى متنوع لإتاحة الخيارات أمام المجتمع

علي القحطاني (صدى):

وضعت الهيئة العامة للترفيه، مسرحية ” البيت بيت أبونا ” ومهرجان ” خيال ” ، ضمن فعاليتها خلال إجازة نهاية الأسبوع الأخير من يناير، كما تتضمن فعالية ” متكتك ” أنشطة ترفيهية واجتماعية للعائلات والشباب بـمركز الرياض الدولي.

وستقدم الهيئة أيضًا فعالية ” باركرز إكس ” الممتدة لثلاثة أشهر بدأت منذ 23 يناير وتستمر إلى 22 أبريل، وتعتمد على البحث عن المفاتيح الموزعة في مدينة الرياض، وذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي؛ للدخول إلى الحديقة الخاصة في برج الفيصلية.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة حرصها على تقديم محتوى متنوع؛ يسهم بشكل أساسي في إتاحة الخيارات العديدة أمام المجتمع؛ بالإضافة إلى التنوع الجغرافي، الذي يضمن تواجد الفعاليات الترفيهية في معظم مدن المملكة.