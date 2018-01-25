برلين(صدى):

كشف خبراء ألمان، عن مزايا وعيوب هواتف الأطفال الرضع التقليدية بمختلف أنواعها، والتي يتم الترويج لها من خلال مدى التغطية الكبير.

وأكد الخبراء أن هواتف الأطفال الرضع التقليدية غير المزودة بكاميرا تعمل بشكل موثوق، كما تمتاز بالتكلفة المنخفضة على عكس الموديلات باهظة التكلفة التي تتيح للآباء إمكانية مراقبة الأطفال الرشع بواسطة فيديو.

كما تعمل الهواتف التقليدية التي تنقل الصوت فقط بشكل يعتمد عليه في مواقبة الأطفال الصغار، مشيرين إلى أن عيب هذا الهواتف بشكل عام أن تكون تحيراتها غير موثوق بها في حالة وجود مشكلات.