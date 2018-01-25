حظر دواء للتنحيف بأبوظبي

أبو ظبي(صدى):

أعلنت دائرة صحة العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن حظرها العقار ” برننغ فات ” وهو عبارة عن كبسولات للتنحيف؛ بعد ثبوت تهديده للصحة العامة لاحتوائه على مادتي “سيبوترامين” وفينولفثالين” الممنوعتان في الإمارات .

وأشارت الدائرة، إلى أن هذا الدواء غير مرخص به في الإمارات، مؤكدة أن بعض الأسواق تقوم ببيعه بعد دخوله إلى البلاد بطرق غير شرعية.

يذكر أن هيئة الغذاء والدواء الامريكية، كانت قد صنفت الـ ” سيبوترامين ” كمادة خاضعة للرقابة، وسحبتها من الأسواق حينها.