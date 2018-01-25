انتقال حسن معاذ للشباب لمدة 6 أشهر

نواف السالم(صدى):

ينتقل لاعب فريق الفيحاء حسن معاذ إلى نادي الشباب، بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد تغيب لاعب الشباب صالح القميزي عن الملعب متأثرًا بإصابته في مباراة الفريق الدورية أمام الاتفاق.

وكانت إدارة نادي الشباب تقدمت بطلب رسمي إلى نظيرتها الفيحاء مبديه رغبتها في ضم اللاعب، ومن جانبها أبدت إدارة الفيحاء تجاوبها مع الطلب.

يُذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي تتقدم فيها الإدارة الشبابية بطلب ضم نفس اللاعب من الفيحاء، حيث قوبلت بالرفض في المرة الأولى، لتنجح في المرة الثانية وساطة المشرف على الفريق الكروي بنادي الشباب خالد الزيد.