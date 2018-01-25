بشهادة الجماهير محمد صلاح أفضل من هازارد

نواف السالم(صدى):

نجح اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في إقناع جماهير كرة القدم الإنجليزية بموهبته وأدائه المتميز في البريميرليج، لذلك أصبح أيقونة كروية عالمية، خاصةً بعد أدائه مع يورجن كلوب والذي جعله يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في أهداف الدوري هذا الموسم.

و تمكن ” صلاح ” ، من نيل حب جماهير الدوري الإنجليزي، مما جعلهم يفضلوه عن إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي، الأمر الذي ظهر بعد تصريح نجم مانشيسترسيتي ” ليروي ساني ” بأن إدين هازارد هو الأقرب من مستوي الأسطورة الأرجنتينية ” ليونيل ميسي ” ـ حيث انتقدت جماهير الدوري الإنجليزي اختيارات ساني في التعليقات المصحوبة بتصريحه على حسابه الشخصي، وقالت إن النجم المصري محمد صلاح أفضل من هازارد.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا بفارق 3 أهداف خلف هاري كين المتصدر، بينما هازارد فى المركز الـ12 برصيد 8 أهداف.