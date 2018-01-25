تحذير للسائقين من مخاطر تسخين السيارة قبل قيادتها

متابعات(صدى):

أوضحت أحد المواقع، أن عملية تسخين السيارة بتشغيل محركها قبل التحرك، أمر قد يلحق الضرر بالسيارة، خاصة أن السيارات الحديثة تتلقى الوقود على الفور عند التشغيل؛ لذا يُستحب التحرك مباشرةً دون انتظار.

وأرشد الموقع السائقين، أن الطريقة المثلى للانطلاق بالسيارة، أن يتم تشغيلها ثم قيادتها على الفور، خاصة أن تشغيل السيارة وتركها متوقفة، يمكن أن يتسبب في تسرب واختلاط بين البنزين الغير المحترق وزيت المحرك.