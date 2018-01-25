تحذير للسائقين من مخاطر تسخين السيارة قبل قيادتها
أوضحت أحد المواقع، أن عملية تسخين السيارة بتشغيل محركها قبل التحرك، أمر قد يلحق الضرر بالسيارة، خاصة أن السيارات الحديثة تتلقى الوقود على الفور عند التشغيل؛ لذا يُستحب التحرك مباشرةً دون انتظار.
وأرشد الموقع السائقين، أن الطريقة المثلى للانطلاق بالسيارة، أن يتم تشغيلها ثم قيادتها على الفور، خاصة أن تشغيل السيارة وتركها متوقفة، يمكن أن يتسبب في تسرب واختلاط بين البنزين الغير المحترق وزيت المحرك.
المر[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 2 ساعتين
موصحيح المعلومه تسخين المحرك يتوزع الزيت ويمسك الحديد يحافظ علي المكينه دقيقتين تكفي
11[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين
قصدك تسخين السيارة قبل قيادتها أو قبل الانطلاق بها وليس قبل تشغيلها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7466 ] نشر منذ 1 ساعة
كـــلام ماخـــوذِن خـــيروه . وغـــير صحـــيح . دوم أسَـــخِن ألـــددســـن ولا شـــفت إلا كـــل خــــآر .🤔😂😄😅.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2074 ] نشر منذ 1 ساعة
بالعكس لابد من تسخين السيارة لعدة دقائق قبل
التحرك بها وخاصة في ايام البرد
الحربي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 60 دقيقة
ليس كل الكلام صحيح بعض الشركات تتمنى ان اي منتج لا يطول استخدامه حتى لا يتوقف مبايعاتها واذكر شاهدت فلم وثائقي ان بعض المصانع تجعل لكل منتج عمر افتراضي عكس الصناعات القديمه اللتي كانت تهتم بالجوده والعمر الطويل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23787 ] نشر منذ 54 دقيقة
طيب