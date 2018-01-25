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” الشهري ” يهنىء فريقه الجديد بعد الإطاحة بالريال

” الشهري ” يهنىء فريقه الجديد بعد الإطاحة بالريال
طلال الغامدي(صدى):

وجه اللاعب يحيى الشهري، رسالة تهنئة إلى فريقه الجديد ليجانيس الإسباني، بعد إقصائه ريال مدريد من الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا أمس الأربعاء.

وقال ” الشهري ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ألف مبروك لفريقي الجديد ليجانيس، مباراة كبيرة ” ، كاتبًا إياهم باللغتين العربية والإسبانية.

وكان الشهري انتقل من النصر إلى ليجانيس الإسباني خلال الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد أن مدد عقده مع ” العالمي ” حتى يناير 2019.


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