” الشهري ” يهنىء فريقه الجديد بعد الإطاحة بالريال

طلال الغامدي(صدى):

وجه اللاعب يحيى الشهري، رسالة تهنئة إلى فريقه الجديد ليجانيس الإسباني، بعد إقصائه ريال مدريد من الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا أمس الأربعاء.

وقال ” الشهري ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ألف مبروك لفريقي الجديد ليجانيس، مباراة كبيرة ” ، كاتبًا إياهم باللغتين العربية والإسبانية.

وكان الشهري انتقل من النصر إلى ليجانيس الإسباني خلال الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد أن مدد عقده مع ” العالمي ” حتى يناير 2019.