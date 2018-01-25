” الشهري ” يهنىء فريقه الجديد بعد الإطاحة بالريال
وجه اللاعب يحيى الشهري، رسالة تهنئة إلى فريقه الجديد ليجانيس الإسباني، بعد إقصائه ريال مدريد من الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا أمس الأربعاء.
وقال ” الشهري ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ألف مبروك لفريقي الجديد ليجانيس، مباراة كبيرة ” ، كاتبًا إياهم باللغتين العربية والإسبانية.
وكان الشهري انتقل من النصر إلى ليجانيس الإسباني خلال الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد أن مدد عقده مع ” العالمي ” حتى يناير 2019.
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