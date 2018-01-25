بالصور.. بلدية رجال ألمع تنفذ حملة تفتيشية على المطاعم والمطابخ

سعيد العجل(صدى):

نفذت بلدية محافظة رجال ألمع جولة تفتيشية مسائية على عدد من المحلات والمطابخ الواقعة في نطاقها الإشرافي وذلك ضمن حملة رقابية صحية مكثفة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى استيفاءها للاشتراطات الصحية، وكذلك لتعقب المخالفين وتطبيق النظام بحقهم وتحقيق أعلى المستويات للمواطنين والمقيمين.

من جهته أوضح مدير صحة البيئة ” خالد الحياني ” أنا الحملة التفتيشية تأتي من منطلق حرص أمانة عسير على الحد من التجاوزات الحاصلة في المنشآت التي لها علاقة بالجوانب الصحية ، مضيفاً أن الحملة قد أسفرت عن رصد 16 مخالفة وإغلاق 5 من المحلات المخالفة فورياً لوجود عدد من المخالفات التي تستوجب الإغلاق وذلك لحين تصحيح الوضع المخالف وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأضاف أن من أبرز التجاوزات التي تم رصدها في تلك المحلات والمطابخ تدني مستوى النظافة الشخصية والعامة وسوء التهوية وعدم تغطية فتحات الصرف، بالإضافة إلى وجود كمية من الأواني الغير صالحة للإستخدام تم إتلافها .

كما دعا الحياني جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940، وذلك تفعيلاً لمبدأ أن المواطن هو العين الأولى التي ترصد أي مخالفة قبل الجهات المعنية .

