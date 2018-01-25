مستشار ألمانيا السابق يستعد للزواج بمترجمة كورية

برلين(صدى):

صرح المتحدث الرسمي باسم مستشار ألمانيا السابق جيرهرد شرودر، بمؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس، أن ” شرودر ” سيتزوج من صديقته المترجمة الكورية الجنوبية، سيون كيم والتي تصغره بـ 26 عامًا.

وتعرف ” شرودر ” على زوجته المستقبلية قبل عامين، حيث كانت مترجمته في مؤتمر دولي للمديرين، قبل أن يتطور الأمر بينهما، إلى قصة حب تقترب من وضع نهايتها السعيدة بالزواج قريبًا.

يُذكر أن المستشار الألماني، الذي يبلغ من العمر 73 عام، قد انفصل عن زوجته الرابعة، دوريس شرودر كوبف، في العام 2016، وذلك بعد زواج دام نحو 19 عامًا، وهو الآن يستعد لدخول قفص الزوجية للمرة الخامسة في تاريخه، في غضون أشهر قليلة.