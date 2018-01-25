” القمر الأزرق ” يزين سماء المملكة في 31 يناير

نايف السالم(صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، اليوم الخميس، تعرض أجزاء من المملكة إلى خسوف جزئي للقمر البدر تحت مسمى ” القمر الأزرق ” ، حيث لن يكون ظاهرًا في سماء مدينة جدة.

وأوضحت الجمعية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن الظاهرة تبدأ يوم الأربعاء 31 يناير القادم، حيث يعتبر هذا الخسوف هو الأول من اثنين بسماء المملكة لهذا العام.

وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة، أنه عادة ما يطلق على ثاني قمر بدر في نفس الشهر من التقويم الشمسي وصف ” القمر الأزرق ” وهي مجرد تسمية لا علاقة لها بلون القمر.