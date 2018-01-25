بالصور.. بدأ انتاج ” مرسيدس CLS 2019 ” في ألمانيا

عادل الحربي (صدى):

خرجت أولى نسخ الانتاج من الجيل الثالث لمرسيدس بنز CLS 2019 من خطوط الانتاج في مصنع الشركة القريب من شتوتجارت, واحتفل بخروج نسخ الانتاج من السيارة من قبل مدير الموقع في المصنع مايكل بايور ورئيس مرسيدس Sindelfingen Works Council اريجون لومالي.

وقالت الشركة أن مرسيدس قدمت في 2003 فئة جديدة من خلال موديل CLS لأول مرة وجمعت بين الاناقة والديناميكية الخاصة بالسيارات الكوبيه بجانب راحة وعملية السيارات السيدان والجيل الثالث من السيارة يتم انتاجه حالياً أكثر قوة وتميزاً .

وانتاج CLS 2019 يتم في مصنع الشركة حيث يتم انتاج E-Class السيدان والاستيشن ويضم المصنع 25 ألف موظف ويصنع فيه كذلك مرسيدس S-Class سيدان وكوبيه وكابروليه ومرسيدس مايباخ وAMG GT . وظهرت هذه السيارة الجديدة CLS 2019 في نهاية 2017 وجاءت بتصميم أنيق مع الاعتماد على قاعدة بناء E-Class.

وفي الداخل تأتي السيارة بشاشات عريضة اختيارية وتستعير عدد من وسائل المساعدة من S-Class الأكبر في الحجم مثل التوجيه النشط والمكابح ومساعد تحديد السرعة ومساعد التحكم في المسافات بين السيارات. وتحمل السيارة محركين ديزل ومحركين بنزين بقوة بين 282 و456 حصان في أعلى نسخ السيارة AMG 53.