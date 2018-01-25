5 أسئلة هامة تحتاج إليها لدخول اختبارات ” قياس “

علي القحطاني (صدى):

كشف المركز الوطني للقياسي، عن أبرز 5 أسئلة وردت إليه خلال الأسبوع الماضي، وجاء السؤال الأول عن الإثباتات المطلوبة لدخول اختبار القدرات العامة للجامعيين.

وأوضح ” قياس ” أن الإثباتات هي: بطاقة الأحوال أو ” جواز السفر- كارت العائلة ” أو رخصة القيادة، وبالنسبة للفتيات فالإثباتات هي: بطاقة الأحوال أو البطاقة الجامعية والتي تحمل صورة شخصية والسجل المدني على أن لا تكون منتهية الصلاحية لأكثر من 3 سنوات.

أما السؤال الثاني الذي ورد إلى ” قياس ” ، فهو عن درجة احتبار كفايات اللغة الإنجليزية، والذي أجاب عنه بأنه لا يوجد نجاح أو رسوب في الاختبار، الدرجة تمثل مقياسياً لمستوى المتقدم وموقعه بين أقرانه.

وكان السؤال عن التقديم على الجامعة هل يتم احتساب أول درجة أو آخر درجة في اختبار القدرات العامة، ثالث أكثر الأسئلة التي وردت للمركز، حيث أشار إلى أنه يقدم أكثر من فرصة للاختبار، ومعظم الجهات تعتمد على أعلى درجة حصل عليها المختبر.

أما رابع الأسئلة، فكان عن المواد المشمولة في التخصص العلمي لاختبار التحصيلي، قال المركز إنه يشمل اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية مقررات ” الرياضيات، الكيميا، الفيزياء، الأحياء ” ، وتتوزع الأسئلة بنسب مناسبة.

وجاء خامس الأسئلة التي ترددت على المركز، عن المواد المشمولة في التخصص النظري لاختبار التحصيلي، والتي تشمل التخصصات النظرية: الحديث، التوحيد، الفقه، النحو، البلاغة، الأدب، التاريخ، الجغرافيا ” ، وتتوزع الأئلة بنسب متساوية.